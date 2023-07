Tajani “La transizione ecologica va affrontata con pragmatismo”

PALERMO (ITALPRESS) - “Transizione ecologica e lotta al cambiamento climatico sono al centro del Pnrr: per il governo sono due priorità e vanno affrontate in termini non ideologici ma pragmatici". Così il vice premier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine dell’incontro con le squadre operative di Vigili del fuoco, Corpo forestale e Protezione civile al comando Palermo Falde, nel capoluogo siciliano. xd8/vbo