ROMA (ITALPRESS) – L’Adriatica Ionica Race farà il suo ritorno da domani a domenica, con una nuova ed emozionante edizione che attraverserà le regioni di Abruzzo, Puglia e Calabria. Il 2023 segna un capitolo importante per la gara, organizzata dall’ASD Sportunion di Moreno Argentin, con l’introduzione di un progetto narrativo dedicato ai territori attraversati. Questo progetto consentirà di raccontare la ricchezza geografica, culturale, enogastronomica e l’ospitalità di questi luoghi affascinanti. Saranno 600 i chilometri percorsi dall’Adriatico allo Ionio, un percorso impegnativo e spettacolare progettato da Moreno Argentin per mettere in mostra il talento dei giovani ciclisti e sfidare i grandi campioni. Suzuki sarà parte integrante di questa avventura ciclistica: la maglia Rossa Suzuki sarà assegnata al miglior sprinter della gara, rafforzando ulteriormente il legame tra la Casa automobilistica di Hamamatsu e il mondo del ciclismo. La Moglia Rossa sarà attribuita in base ai risultati ottenuti nelle volate, ai traguardi intermedi e agli arrivi di tappa.

Suzuki fornirà inoltre allo staff dell’Adriatica Ionica Race una flotta di vetture che li accompagnerà in tutta la gara, affrontando i lunghi spostamenti al seguito dei ciclisti tra una tappa e l’altra.

L’Adriatica Ionica Race si conferma una manifestazione che, oltre a valorizzare le bellezze dei territori attraversati mira ad offrire ai migliori talenti del ciclismo internazionale una vetrina di primissimo piano. Anche quest’anno sarà un gruppo internazionale e di grande valore quello che si schiererà ai nastri di partenza: 16 i team selezionati dagli organizzatori per regalare emozioni forti agli appassionati delle due ruote. Una decina le nazioni rappresentate con formazioni provenienti da Austria, Belgio, Francia, Kazakistan, Svizzera, Spagna, Colombia, Stati Uniti e Italia: a quattro anni di distanza dal successo che rivelò al pubblico italiano il talento del giovane Remco Evenepoel, tornerà la Soudal Quick Step con la sua formazione Development. Alla formazione belga si aggiungeranno le World Tour Intermarchè Circus Wanty e Astana Qazaqstan, dalla Spagna arriverà l’Euskaltel Euskadi e dalla Svizzera la Tudor Pro Cycling, formazione allestita dal campionissimo Fabian Cancellara e la Q36.5 di Vincenzo Nibali. Gli americani del Team Novo Nordisk saranno in gara per portare un messaggio di speranza e di stimolo per tutti coloro che sono affetti da diabete mentre a tenere alti i colori italiani saranno le Professional Team Corratec, Green Project Bardiani CSF Faizanè e Eolo Kometa. Sugli appennini abruzzesi, oltre che sulle salite pugliesi e calabre, sono attesi protagonisti i sudamericani della GW Shimano Sidermec capitanati dal team manager Gianni Savio. A completare la starting list saranno poi i migliori team del panorama Continental italiano selezionati sulla base della loro storicità e del rendimento avuto nel corso della stagione 2023.

– foto ufficio stampa Suzuki –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]