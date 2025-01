ROMA (ITALPRESS) – La FITri, la Federazione italiana triathlon, ha scelto Suzuki per accompagnare il Winter Triathlon Circuit 2025. La Casa di Hamamatsu seguirà dunque la nuova stagione sportiva e presterà il nome alla manifestazione ormai pronta a prendere il via.

Il Suzuki Winter Triathlon Circuit 2025 si articolerà su quattro gare e toccherà il Veneto, la Valle d’Aosta e il Trentino – Alto Adige. La prima tappa si svolgerà domenica 12 gennaio a Padola (BL), in concomitanza con i campionati italiani Winter Duathlon. Il 26 gennaio seguirà poi l’appuntamento di Cogne (AO), nell’ambito dei campionati italiani Winter Triathlon, mentre il 2 febbraio sarà la volta di Predazzo (TN), per i campionati italiani Winter Triathlon a squadre. L’ultima prova del Suzuki Winter Triathlon Circuit 2025 è invece prevista per il 16 febbraio a Sesto (BZ). La manifestazione vedrà al via molti dei migliori interpreti della specialità e, nell’elenco degli iscritti, spiccano i nomi di Sandra Mairhofer e Franco Pesavento, che partono con i favori del pronostico essendo campioni del Mondo in carica. Al pari di quello tradizionale, il Winter Triathlon è uno sport multidisciplinare, che viene praticato su un percorso innevato, immerso in un suggestivo scenario montano. Gli atleti sono chiamati a cimentarsi in rapida successione in tre diverse prove: una di corsa, una di mountain bike e una di sci di fondo. Le distanze delle gare classiche di Winter Triathlon sono 6 km di corsa, 12 km in MTB e 9 km di sci nordico a tecnica libera. Esistono però anche le cosiddette gare sprint, nelle quali le lunghezze dei percorsi all’incirca si dimezzano, scendendo rispettivamente all’incirca a 3, 6 e 5 km. “Siamo orgogliosi di annunciare che anche quest’anno si rinnoverà l’appuntamento con il prestigioso circuito del Suzuki Winter Triathlon che, con le sue quattro tappe, attraverserà tutto l’arco alpino – commenta il presidente della FiTri, Riccardo Giubilei – Un evento che siamo certi richiamerà anche stavolta tantissimi appassionati e che sta facendo sempre più da volano per la diffusione di questa disciplina fantastica”. “Suzuki è di casa dove c’è sport, passione, impegno e agonismo, nel rispetto delle regole e degli avversari”, aggiunge Massimo Nalli, presidente di Suzuki Italia. “I triatleti, aggiungono a tutto ciò una flessibilità e capacità di adattamento a condizioni diverse che li rende unici, nel saper interpretare al top tre sport di resistenza – dice ancora Nalli – Suzuki, che da oltre 100 anni applica la sua capacità progettuale a tre mondi diversi come quelli delle auto, delle moto e dei motori fuoribordo, è dunque onorata di accompagnare, sulla prestigiosa divisa della nazionale, gli atleti della federazione italiana triathlon”.

– foto ufficio stampa Suzuki Italia –

