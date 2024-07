ROMA (ITALPRESS) – Alla fine la tanto agognata prima vittoria è arrivata, contro il caldo e la pioggia, il buio e gli imprevisti tecnici, ma soprattutto contro i suoi rivali d’esperienza e di livello. Alessandro Forneris infatti sugli asfalti di casa del 37° Rally Lana ha centrato, con una gara straordinaria, il suo primo sigillo nella Suzuki Rally Cup, imponendosi con le note di Mattia Rodighiero in una delle gare più tecniche e complicate della stagione. Il giovane under25 ha compiuto una mezza impresa, perchè le teste di serie del monomarca erano pronte a darsi battaglia in ottica classifica finale, senza lasciare spazio ad altri pretendenti. Il talento di Ivrea invece si è imposto sin da subito, veloce e letale, rifilando 13″ a tutti nella prima speciale del venerdì e poi difendendo strenuamente questo vantaggio. Forneris è stato anche più forte della sfortuna, portando la sua Suzuki Swift Sport Hybrid all’arrivo con 14.9″ di vantaggio nonostante una rischiosa noia tecnica. Con questo primo, forte successo, l’under25 si rilancia non solo nella classifica giovanile, ma anche per la caccia verso il Trofeo. Chi d’altra parte può ugualmente gioire è Giorgio Fichera, il vincitore del round veronese che a Biella ha alzato con Enzo Colombaro la coppa del 2° posto. Il forte pilota siciliano può esser contento del suo risultato in quanto, avendo anche intascato i punti della power stage ed avendo siglato ben 3 scratch su 6 – nella prova notturna del venerdì aveva addirittura la fanaliera danneggiata – si è avvicinato parecchio al leader assoluto della Suzuki Rally Cup, Roberto Pellè. Il senatore del monomarca nipponico, ancora in testa con 101 punti, in coppia con Luca Franceschini era infatti secondo fino a due prove dal termine ma alla fine, con determinazione, Fichera è riuscito a dare uno strappo chiudendo con 4″ di margine. Bicchiere comunque mezzo pieno per il driver trentino, tenendo conto che uno dei suoi principali avversari per il Trofeo, Sebastian Dallapiccola, si è dovuto ritirare nella PS5 per un problema tecnico. Subito ai piedi del podio poi una bella sorpresa, o forse no, perchè il livello dei piloti su “Racing Start” quest’anno è più che notevole, con Lorenzo Varesco e Nicolò Bottega che hanno centrato la loro seconda vittoria stagionale di categoria. L’equipaggio, che aveva già ad Alba dimostrato le sue qualità, ha centrato un bis di carattere, piazzandosi davanti ai leader Jean Claude Vallino e Sandro Sanesi, arrivati secondi con oltre 30″ di margine. Anche fra le “Racing Start” così si riapre la sfida per la vittoria finale, in attesa soprattutto dell’ultimo round a coefficiente maggiorato. 6° posto assoluto invece per Davide Bertini e Luca Vignolo, che pure erano partiti lanciati nella notte biellese. Al calar del sole e con la pioggia a rendere scivolose le ultime curve era infatti stato lui a vincere la PS2 “Città di Biella”, la scalata verso il Santuario di Oropa, la speciale più lunga ed infida della gara; dopo un’uscita tuttavia Bertini ha piegato un cerchio abbandonando così ogni speranza di vittoria. Con un ottimo 7° piazzamento assoluto sale poi sul podio delle “Racing Start” una degli equipaggi femminili del trofeo, Alice Poggio e Sara Prazzoli, che a Biella hanno così centrato il loro miglior risultato stagionale. Chiudono infine la top10 di questo 5° round della Suzuki Rally Cup altre 3 vetture Boosterjet, ancora una volta confermatesi resistenti e competitive nonostante le difficoltà: quella di Olivieri-Viotti, usciti nella prova notturna con conseguente perdita di diversi minuti, quella di dell’equipaggio Vitali e quella di Statuto-Rappoldi, al debutto nel 2024.

– Foto Ufficio Stampa Suzuki –

(ITALPRESS).

