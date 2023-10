Spari in strada nel reggino, denunciato 18enne

REGGIO CALABRIA - Un 18enne è stato denunciato dai carabinieri per gli spari in strada del 5 ottobre scorso a Oppido Mamertina, nel reggino. Ad avvertire i militari è stata una donna, che aveva visto dal suo balcone, un uomo armato di pistola sparare almeno 3 colpi. Fortunatamente non swono stati rilevati danni, né a cose né a persone, Un gesto analogo era avvenuto poco prima in via Mamerto, nel centro del paese, a pochi passi dalla Cattedrale, di cui tuttavia nessuno ha denunciato. Anche in questo caso i filmati mostrano lo stesso individuo che esplode colpi di arma da fuoco che generano il panico tra i pedoni. I carabinieri nel corso di una perquisizione hanno rinvenuto gli abiti indossati la sera degli spari registrati dalle telecamere e una pistola a salve cal. 92, priva di tappo rosso. pc/gtr