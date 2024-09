ROMA (ITALPRESS) – Jannik Sinner è stato accolto con un calore enorme dagli appassionati di tennis di Pechino. Lo testimoniano il video pubblicato dallo stesso giocatore altoatesino sui social e anche il suo ultimo messaggio postato su “X”: “Great to be back… China Open”, ovvero “E’ fantastico esser tornato qui”. L’azzurro, numero uno del mondo, si appresta a giocare l’Atp 500 della capitale cinese, dove lo scorso anno ha trionfato, cominciando la sua cavalcata verso la vetta della classifica mondiale. Sinner, che è chiaramente il numero uno del seeding, giocherà al primo turno contro Nicolas Jarry, 28 del ranking Atp, affrontato una sola volta in carriera, nel “lontano” 2019, a ‘s-Hertogenbosch, sull’erba, con successo in due set del cileno.

In gara, poi, altri tre azzurri. Il toscano Lorenzo Musetti, settima forza del torneo, attende un qualificato; il romano d’adozione Flavio Cobolli giocherà al debutto contro il kazako Aleksandr Bublik; il piemontese Lorenzo Sonego farà il suo esordio a Pechino contro il francese Adrian Mannarino.

– foto Ipa Agency –

