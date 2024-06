ROMA (ITALPRESS) – “Il Consiglio di Gestione della SIAE ha approvato la mia proposta di estendere a quattro le foto gratuite e senza limiti di dimensioni per gli articoli, cartacei e online, che rientrino nel perimetro del diritto di cronaca”. Lo afferma Salvatore Nastasi, presidente di SIAE.

“Questa scelta innovativa, che avevo preannunciato nelle scorse settimane – aggiunge -, ci pone all’avanguardia in Europa e rappresenta la dimostrazione più lampante di quanto SIAE si stia adoperando per venire incontro alle realtà editoriali e alla circolazione delle notizie, senza però venir mai al fondativo impegno di tutelare e valorizzare il diritto d’autore”.

– Foto: Ufficio stampa Siae –

(ITALPRESS).