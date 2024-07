PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Esordio negativo per la Nazionale femminile di pallanuoto ai Giochi di Parigi2024. Il Setterosa, bronzo mondiale a Fukuoka 2023, all’Aquatics Centre, ha perso al debutto nel torneo olimpico contro le padrone di casa della Francia con il punteggio di 9-8. Per l’Italia doppietta di Bianconi e reti di Tabani, Galardi, Marletta, Bettini, Giustini e Picozzi. Il Setterosa era avanti all’intervallo per 6-4; poi ha subito la rimonta della Francia. Solo due superiorità su nove sfruttate dall’Italia nel corso del match.

Nel gruppo B della kermesse a cinque cerchi con le azzurre, guidate dal commissario tecnico Carlo Silipo, e con le transalpine, anche gli Stati Uniti, triolimpioniche in carica, la Spagna e la Grecia.

Dopo la la gara odierna, le italiane sfideranno gli Stati Uniti mercoledì 31 luglio alle 18.30, la Grecia venerdì 2 agosto alle 15.35 e la Spagna domenica 4 agosto alle 15.35. Dai quarti di finale, ai quali accedono le prime quattro squadre dei due gruppi, si gioca all’Arena La Defense: sabato 10 agosto le finali.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]