Sequestri per 90 milioni a Monza per maxi frode “bonus edilizi”

La Guardia di Finanza di Monza ha dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo d’urgenza di denaro, beni e crediti fiscali per un valore di 90 milioni euro, emesso dall'Autorità Giudiziaria per le ipotesi di truffa aggravata ai danni dello Stato, autoriciclaggio dei proventi illeciti e indebite compensazioni di crediti fittizi, riguardanti interventi per i bonus edilizi. tvi/gsl