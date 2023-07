Sequestrate a Palermo 5 tonnellate di sigarette, due arresti

PALERMO (ITALPRESS) - I Finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno sequestrato oltre 5 tonnellate di sigarette di contrabbando, rinvenute all’interno di un camion e di un furgone sottoposti a controllo a Palermo. Le sigarette, per un peso complessivo di 5.040 kg sul mercato nero avrebbero fruttato, al dettaglio, ricavi per circa 800 mila euro. I due conducenti, di nazionalità italiana, sono stati arrestati in flagranza. gsl/pc/red