Schlein “Per la destra il lavoro è un favore, ma per noi è un diritto”

ROMA (ITALPRESS) - "Non so in che Paese viva Musumeci, perché non si può tenere insieme lavoro e povero nella stessa frase. Questo è quello che evidentemente vuole fare una destra che pensa che il lavoro sia un favore. Noi invece pensiamo che sia un diritto in una Repubblica fondata sul lavoro". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine di una conferenza stampa al Nazareno. xb1/col3/gtr