Schifani “Regione ha finanziato raddoppio Ponte Corleone a Palermo”

PALERMO (ITALPRESS) - “La Regione ha stanziato con fondi propri, fondi POC, il raddoppio del Ponte Corleone. Vengo da lì, questo conferma l’interesse della Regione, fare in modo che la grande viabilità della città di Palermo possa sicuramente sempre migliorare. Anche con il Fondo sociale di coesione che firmerò tra qualche settimana con il Premier sono previsti grossi interventi su Catania, 134 milioni per concludere i lavori della metropolitana. Su Palermo altri interventi di pari importo, in maniera tale da non creare campanilismi tra le due aree metropolitane, ma una per tutti, per esempio la realizzazione del centro congressi all’interno della fiera. Restitueremo ai palermitani la possibilità di una fiera che possa essere utilizzata per il centro congressi. Ne abbiamo bisogno”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine del convegno "Zes unica, una grande opportunità per il Mezzogiorno?”, organizzato dalla Fondazione Magna Grecia alla Sirenetta di Mondello, a Palermo. xd6/vbo/gtr