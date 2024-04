Schifani “La Masseria Verbumcaudo rappresenta la vittoria sulla mafia”

PALERMO (ITALPRESS) - “Verbumcaudo? Sulla masseria abbiamo previsto, oggi sono stato lì, un finanziamento di più di 5 milioni per ulteriormente aumentare la produttività di questa cooperativa dove ho registrato con positività la condivisione, la coesione di tutti i sindaci della zona che si sono rimboccati le maniche, perché parliamo di un'immensità di terreno, si parla di 150 etteri sottratti alla mafia, una grande conquista". Così, in merito alla consegna dei lavori di riqualificazione della Masseria Verbumcaudo, bene confiscato alla mafia, in territorio di Polizzi Generosa, nel Palermitano, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine del convegno "Zes unica, una grande opportunità per il Mezzogiorno?”, organizzato dalla Fondazione Magna Grecia alla Sirenetta di Mondello, a Palermo. "Oggi ho ribadito come la doppia conquista è quella di restituire questi beni sottratti alla mafia a chi ha patito per questo - aggiunge -, cioè ai cittadini, ai giovani che attraverso questo possano trovare un lavoro per sé, per i figli: questa è la vittoria sulla mafia, la vera vittoria è questa, la mafia quando si colpisce nel vivo si colpisce nel patrimonio perché il mafioso mette nel conto l'arresto, a volte per certi tipi di fatti è quasi un premio, mentre colpirli nei patrimoni è un colpo che mette in grande difficoltà e in questo devo dire, in questi decenni i sequestri sono stati notevoli. Devo registrare anche un ottimo rapporto con l'Agenzia dei beni confiscati, col prefetto Corda che ha aderito ad alcune richieste alla Regione”. xd6/vbo/gtr