MILANO (ITALPRESS) – La prima edizione del Pirelli Star Terra 4RM (ed il relativo premio di 10.500 euro) è di Umberto Scandola, in gara con una Skoda Fabia della PA Racing. Il pilota veronese ha così suggellato nel migliore dei modi la stagione del suo rientro e la nascita del suo primogenito Leonardo. Se, proprio per la nascita del bimbo, l’aver saltato il precedente appuntamento gli ha precluso gran parte delle possibilità di scudetto federale, a Scandola è bastato il piazzamento a podio nel conclusivo Rally delle Marche per garantirsi il successo nel monomarca Pirelli davanti, in gara e nella classifica finale della serie, al regolarissimo Enrico Oldrati. Nell’occasione, come già al Rally Nuraghi e Vermentino, il migliore degli iscritti al Pirelli Star Terra 4RM è stato il finlandese Jaakko Lavio, che è riuscito a scavalcare Scandola proprio sulla prova speciale conclusiva: un risultato che ha garantito a Lavio anche il terzo posto nella classifica finale del Pirelli Star Terra 4RM. I Top 5 della serie, tutti vincitori di premi in denaro, vengono completati da Matteo Gamba e Luca Hoelbling, con quest’ultimo che proprio grazie al risultato marchigiano ha scavalcato Christian Tiramani. Il Rally delle Marche ha concluso anche il Pirelli Star Rally4 Terra. Il trentino Fabio Farina ha confermato la propria superiorità imponendosi fra le due ruote motrici nonostante fosse già certo della conquista del monomarca Pirelli. Alle sue spalle, sia di gara che di monomarca, il sardo Stefano Marrone. Grazie al risultato del Rally delle Marche, Farina ha anche vinto la classifica del Girone Est ed il relativo premio, salendo così complessivamente a quota 9.500 euro.

– foto ufficio stampa Pirelli –

(ITALPRESS).

