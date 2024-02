Sbarra inaugura nuova sede regionale della Cisl a Palermo

PALERMO (ITALPRESS) - “Con questa nuova sede rafforziamo la nostra presenza sul territorio e creiamo ponti di solidarietà e inclusione: sarà un riferimento importante per chi vi abita, ma anche per lavoratori, pensionati e giovani”. A dirlo è il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra, che ha partecipato a Palermo all’inaugurazione della nuova sede regionale in via Abela. “Il nostro desiderio è migliorare il confronto con le istituzioni locali - aggiunge Sbarra -, con il Comune di Palermo c’è un dialogo intenso sui problemi della comunità e sul desiderio di cogliere obiettivi di crescita, sviluppo e miglioramento dei servizi”. xd8/vbo/gtr