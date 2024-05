Sangalli “Riforma fiscale e taglio tassi per dare fiducia a economia”

ROMA (ITALPRESS) - “Nonostante qualche fragilità in alcuni settori produttivi, l’economia italiana tiene bene: occupazione in crescita, turismo vitale, soprattutto nella componente straniera, inflazione sotto controllo. Tuttavia, l’incertezza sul futuro rallenta investimenti e consumi. Per ritrovare fiducia serve, soprattutto, un taglio di mezzo punto dei tassi di interesse da parte della Bce e accelerare l’attuazione della riforma fiscale”. Queste le parole del presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, sui dati sull’indagine Confcommercio-Censis sulla fiducia delle famiglie presentata oggi dall’Ufficio Studi della Confederazione. sat/gtr