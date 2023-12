Salvini “Nel 2032 primo treno Tav ma anche Palermo-Stoccolma”

CHIOMONTE (ITALPRESS) - "Grazie per chi non ha mollato". Così Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, intervenendo alla consegna del cantiere del tunnel di base della Torino-Lione. "L'unica nota stonata, sono le centinaia di uomini delle forze dell'ordine. Non siamo ancora un Paese normale" aggiunge, confermando che nel 2032 passerà dalla Tav il primo treno ma anche il primo tra Fortezza e Insbruck al Brennero. "Sempre nel 2033 avremo anche il primo treno Palermo-Stoccolma, dopo l'ok della commissione del Senato arrivato stanotte" sottolinea. "L'Europa non è pret-a-porter sulla sostenibilità, non solo quando piace. Anche il ponte sullo Stretto è un corridoio europeo" conclude. xb2/tvi/gtr