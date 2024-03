Salute Magazine – 8/3/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero: - ⁠In Italia obeso il 10% della popolazione adulta - ⁠HPV, prevenzione e nuovi approcci terapeutici - ⁠Dispepsia funzionale, un nuovo farmaco per i sintomi ricorrenti - ⁠La parità di genere nella sanità in un convegno a Palermo sat/gtr