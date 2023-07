Salute Magazine – 7/7/2023

In questa edizione: - Tumore al seno, dai test genomici un aiuto in più per la cura - Arresto cardiaco epidemia silenziosa, il fattore tempo è la chiave - Carenza di farmaci, tavolo al ministero - Al Civico di Palermo nuova cardiochirurgia pediatrica con il gruppo San Donato sat/gtr