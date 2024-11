LAS VEGAS (USA) (ITALPRESS) – E’ George Russell il poleman del Gran Premio di Las Vegas. Il pilota della Mercedes è stato il più

veloce al termine di una sessione molto emozionante, soprattutto

nella serie finale di giri di Q3: in 42 secondi il primato,

detenuto da Russell dopo il primo tentativo, è passato di mano tre volte per tornare alla fine al punto di partenza. Per Russell

questa è la quarta pole position della carriera, la terza nella

stagione. La Mercedes è arrivata a 140 partenze al palo. La

squadra anglo-tedesca è stata la più veloce in tutte le sessioni

fin qui disputate in questo fine settimana. L’equilibrio sempre

più ampio che caratterizza la stagione 2024, evidenziano da

Pirelli, è stato ulteriormente confermato dal fatto che i primi

tre classificati appartengono a tre squadre diverse: alle spalle

della Mercedes di Russell (1’32″312) c’è infatti la Ferrari di

Carlos Sainz (1’32″410), seguita dall’Alpine di Pierre Gasly

(1’32″664). Sette squadre diverse sono state rappresentate nel

segmento decisivo della qualifica: le escluse sono state Sauber,

Williams e Aston Martin, con le prime due che, perlomeno, sono

riuscite a portare un pilota ciascuna in Q2.

Nella terza sessione di prove libere Medium e Soft sono state nuovamente assolute protagoniste, anche se qualche squadra – nello specifico, Mercedes, Aston Martin, Racing Bulls oltre a Zhou (Sauber) – ha usato i minuti iniziali per rodare i due set di Hard allocati per questo evento. Peraltro, il pilota cinese ha rodato anche un set di Medium, imitato in questo anche dal duo dell’Aston Martin e da Russell, che ha invece aspettato il primo run di Q3 per rodare un set di C4. Con temperature che hanno superato di poco i 10 °C, il lavoro di preparazione del giro cronometrato era prevedibilmente uno dei fattori più importanti per il risultato della qualifica e così è

stato. Peraltro, si sono visti approcci piuttosto diversi fra le

varie squadre, soprattutto in Q3: ad esempio, i due piloti della

Mercedes e Verstappen hanno scelto di effettuare subito il giro

veloce mentre quelli di Ferrari e McLaren hanno preferito

percorrere un giro di preparazione supplementare.

“Una qualifica spettacolare e tiratissima, con equilibrio e sorprese dall’inizio

alla fine. Come ampiamente prevedibile, la pista è ancora molto

sporca e si velocizza in maniera significativa man mano che le

vetture girano. Questo aspetto, unitamente alla fase di

preparazione del giro cronometrato, ha pesato in maniera molto

rilevante sull’andamento della sessione, come menzionato in

precedenza”, sottolinea Mario Isola, Direttore Motorsport Pirelli. “Dal punto di vista della strategia, sulla

carta la sosta singola è chiaramente la più veloce, con Medium e

Hard protagoniste assolute. – ha aggiunto Isola – E’ vero che

nessuno ha praticamente usato la C3 in questo weekend ma questa

mescola è in assoluto la più conosciuta ed è stata già

sperimentata ampiamente sul tracciato di Las Vegas lo scorso anno.

Non è un caso che tutti i piloti si sono tenuti due set di C3 per

la gara di domani sera: uno sarà certamente utilizzato, l’altro

rappresenta il back-up in caso di neutralizzazione, possibilità

piuttosto elevata su un tracciato cittadino. Come accaduto l’anno

scorso, la maggioranza dei piloti partirà con la Medium per

passare alla Hard a partire dal giro 14. Chi dovesse mai scegliere invece un approccio più cauto, soprattutto se relegato nelle

retrovie della griglia, monterebbe inizialmente la Hard per

aspettare oltre la metà gara per effettuare il pit-stop e passare

alla Medium. Difficile pensare ad un utilizzo della Soft, se non

da parte di chi vorrà puntare sin dall’inizio sulla doppia sosta,

per sfruttare il più possibile la Hard con pista libera. Il

graining si farà sentire, soprattutto all’inizio, anche perchè

come già accaduto oggi, le condizioni della pista saranno

nuovamente resettate a causa dell’apertura del tracciato al

traffico cittadino”.

– Foto Ufficio Stampa Pirelli –

(ITALPRESS).

