Rotelle invadono Roma, World Skate spegne 100 candeline

ROMA (ITALPRESS) - Lo scenario è quello delle grandi occasioni, come solo Roma sa regalare: Colle Oppio, con il Colosseo a fare da quinta suggestiva della manifestazione, nello skatepark cittadino, diventato oramai luogo iconico della Capitale. Una giornata di festa e grande partecipazione, all’insegna degli sport rotellistici, a Roma in occasione del World Skate Day, organizzato dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici. Tanti appassionati delle discipline, famiglie, campioni italiani e gruppi di pattinatori hanno animato con spettacoli, esibizioni, musica, dj set e tanto altro la festa per i 100 anni di World Skate, la Federazione mondiale guidata da Sabatino Aracu, numero uno anche della Fisr. glb/gtr (Fonte video: Fisr)