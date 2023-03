Roma, Onorato “Maratona grande evento che attira il 50% di stranieri”

"C'è un fortissimo ritorno dei grandi eventi artistici, culturali sportivi ma anche della moda nella Capitale. Stiamo lavorando affinché a Roma non ci si venga solo una volta ma più volte come è sempre accaduto a Londra, a Parigi e come purtroppo non è accaduto in passato, la maratona è un grande evento sportivo che spinge tanti cittadini di tutte le parti del mondo a venire nella Capitale, non è un caso se il 50% degli iscritti vengono da tutto il mondo". Lo ha detto l'assessore allo sport e ai grandi eventi del Comune di Roma, Alessandro Onorato a margine di 'RunRome'. xl3/trl/gsl