ROMA (ITALPRESS) – Una sola azzurra a difendere i colori dell’Italia nella terza tappa del circuito 2023 delle World Cup di Ginnastica Ritmica. A Tashkent, in Uzbekistan, dal 14 al 16 aprile, andrà in scena la Coppa del Mondo che si avvicina sempre di più all’atto finale, in programma a luglio a Milano. Questa volta ci sarà soltanto la campionessa iridata in carica Sofia Raffaeli a sfidare le rivali dei piccoli attrezzi nel concorso generale e, si spera, nelle finali di specialità che verranno trasmesse in diretta domenica 16 aprile, a partire dalle ore 9, su La7d con la telecronaca di Ilaria Brugnotti e il commento tecnico di Marta Pagnini. L’agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato partirà da Bologna insieme alla sua tecnica Julieta Cantaluppi e all’ufficiale di gara Alexia Agnani e proseguirà la sua #roadtomilano dopo gli appuntamenti vincenti ad Atene e nella città bulgara che porta il suo nome. La ginnasta di Chiaravalle ha già accumulato un bottino di sette medaglie nei due appuntamenti internazionali.

In Grecia aveva fatto suo il concorso generale e ottenuto l’oro al cerchio e l’argento alla palla. A Sòfia, invece, si era piazzata seconda nell’All-Around e aveva portato a casa la piazza d’onore alla palla più una doppietta di bronzo a cerchio e clavette. Un bel biglietto da visita, alla vigilia dell’appuntamento di Tashkent e in vista delle ultime tappe di Baku (21-23 aprile) e di Milano (21-23 luglio), con la speranza di vincere l’intero circuito di World Cup come accaduto un anno fa dopo l’atto finale a Pesaro.

