Risso (IPSOS) “Il 16% dei giovani ha un rapporto sofferente col cibo”

REGGIO EMILIA (ITALPRESS) - "Abbiamo una quota di giovani, più o meno il 44%, che ha un rapporto abbastanza sereno col cibo. Per loro il cibo è un momento di convivialità, per stare con gli altri, con gli amici, per divertirsi. Poi abbiamo un'altra quota, che è il 56%, che si suddivide in modo articolato, e che ha un rapporto più complesso col cibo". Lo ha detto Enzo Risso, direttore scientifico Ipsos, a margine del summit della ristorazione collettiva oganizzato da Cirfood a Reggio Emilia. "All'interno di questo - aggiunge- abbiamo più o meno un 15-16%, che ha un rapporto particolarmente sofferente col cibo. Ci sono altri due raggruppamenti, che invece hanno un rapporto col cibo volto a essere più informato: da un lato informato dal punto di vista dei contenuti, quindi attenzione al cibo che è biologico, attenzione al cibo di provenienza, attenzione a tutto quello che ha rapporto con la salute, e dall'altra parte una quota invece che è molto interessata agli effetti del cibo sul corpo", f03/mgg/gsl