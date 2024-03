PALERMO (ITALPRESS) – Da oggi a sabato prossimo, presso l’Unità di Recupero e Riabilitazione Funzionale del Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo si svolgerà la seconda edizione della “Settimana di screening gratuito per soggetti con disabilità post ictus cerebrale o trauma cranico”, per prevenire le disabilità funzionali secondarie all’ipomobilità.

Lo screening presso l’Azienda ospedaliera universitaria di Palermo sarà effettuato dalla professoressa Giulia Letizia Mauro, direttrice dell’UOC di Recupero e Riabilitazione Funzionale e del Dipartimento di riabilitazione, Fragilità e Continuità assistenziale, e dai dirigenti medici Lorenza Lauricella, Dalila Scaturro e Luigi Giuseppe Tumminelli con la partecipazione dei Medici in formazione in Medicina Fisica e Riabilitativa.

Per prenotare un appuntamento occorre chiamare dalle ore 12 alle ore 13, il numero 091- 6554161. Il numero previsto di visite sarà di sei al giorno, sino a esaurimento della disponibilità.

