Rhove abbandona il palco durante il live

Rhove, il rapper milanese divenuto famoso per il brano "Shakerando" ha abbandonato il palco durante un live perché a sua detta "i fan non ballavano abbastanza". Questa reazione ha scatenato diverse polemiche, non solo tra i fan del rapper ma anche sul web. Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, ne parla in questo nuovo servizio. fsc/gtr