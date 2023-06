Regione Puglia al Wmf con imprese innovative

C'è anche la Regione Puglia al We Make Future di Rimini, il festival internazionale dell'innovazione digitale e tecnologica. L'appuntamento è l'occasione per conoscere da vicino alcune delle migliori realtà produttive dell'innovazione pugliese, come BionIT Labs, Likeabee e WeShort. col/sat/mrv