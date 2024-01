Regionali, Tajani “Nessuna alternativa a Cirio e Bardi”

TORINO (ITALPRESS) - "Per quanto ci riguarda non esiste ipotesi alternativa. Cirio e Bardi sono i migliori candidati per vincere perché hanno governato bene. Non abbiamo mai fatto alcuna polemica con candidati di altre forze politiche". Così Antonio Tajani, vicepremier e segretario di Forza Italia, arrivando al congresso provinciale del partito a Torino, in merito alle ricandidature dei governatori di Piemonte e Basilicata. xb2/sat/gtr