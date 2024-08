VENEZIA (ITALPRESS) – Giovedì 29 agosto, a partire dalle ore 18, in Campo della Salute, si terrà la presentazione degli equipaggi e la benedizione dei gondolini, uno dei più importanti appuntamenti di avvicinamento alla Regata Storica, in programma per domenica 1 settembre.

Ritrovo degli equipaggi in Erbaria a Rialto alle ore 17 e partenza alle ore 17.15 del corteo acqueo lungo il Canal Grande fino alla Salute, dove avrà luogo la cerimonia, officiata da don Vincenzo Piasentin, padre Spirituale del Seminario Patriarcale di Venezia, e accompagnata dal Coro Serenissima, che offrirà un repertorio di canzoni tradizionali veneziane.

Da alcuni anni la benedizione dei gondolini viene arricchita con la presentazione di tutti gli equipaggi partecipanti alle diverse regate a cui verranno consegnate le fasce colorate. Come è noto, nella voga alla veneta, le fasce corrispondono ai nove colori delle imbarcazioni in gara: bianco, canarin, viola, celeste, rosso, verde, arancio, rosa e maron.

– Foto: Comune di Venezia –

