Rapina in appartamento a Palermo, tre persone ai domiciliari

PALERMO (ITALPRESS) - Tre uomini sono finiti ai domiciliari in quanto accusati di rapina impropria in concorso. La misura cautelare è stata eseguita dai carabinieri del Comando Stazione di Palermo Oreto. I tre si sarebbero introdotti nell'appartamento di un 33enne, nel quartiere Montegrappa, per poi allontanarsi portando con sé una refurtiva composta da vari oggetti in oro e 1000 euro in contanti. col4/gtr