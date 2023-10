Ranger plug-in hybrid, il pick-up Ford ora è più sostenibile

ROMA (ITALPRESS) - Il Ford Ranger, il pick-up più venduto in Europa, dal 2025 sarà anche Plug-In Hybrid, senza alterare la capacità di carico utile, mentre il valore massimo del rimorchio frenato è di 3.500 chili, lo stesso del resto della gamma. Non solo, grazie alle batterie, sarà disponibile anche la tecnologia Pro Power Onboard, per alimentare o ricaricare dispositivi e attrezzi da lavoro tramite le prese di corrente presenti sia nel pianale di carico che nell’abitacolo. Per il lancio del primo Ranger Plug-in Hybrid bisognerà però aspettare ancora un po’, la commercializzazione è prevista infatti non prima dell’inizio del 2025. tvi/gtr