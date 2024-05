BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Sofia Raffaeli è di nuovo vice campionessa europea. L’agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, dopo aver ottenuto la piazza d’onore continentale lo scorso anno a Baku, conquista la seconda medaglia d’argento europea al 40° Campionato di Budapest. Il “Vulcano di Chiaravalle”, dopo essersi qualificata per la finale all around con il primo punteggio, conferma la sua preparazione in vista degli imminenti Giochi Olimpici di Parigi 2024 (si assicurò il pass per nazione con due anni di anticipo, già al Mondiale di Sofia nel 2022). Con 139.750 punti (CE 36.300 – PA 35.500 – CV 34.000 – NA 33.950) la 20enne marchigiana, che ha mantenuto la prima posizione in classifica per quasi tutta la competizione odierna, deve lasciare il gradino più alto del podio alla bulgara Stiliana Nikolova, che succede alla connazionale Boryana Kaleyn, oro lo scorso anno in Azerbaijan. La 18enne di Sofia mette insieme un totale sui quattro attrezzi di 143.750, staccando Raffaeli di quattro punti. “Sono felice per l’argento perchè è il frutto di quattro esercizi abbastanza puliti – ha dichiarato la marchigiana che si allena alla Ginnastica Fabriano, fresca vincitrice dell’ottavo scudetto consecutivo nel campionato di Serie A – Sono comunque felice di essere finita dietro la Nikolova perchè è una ginnasta molto forte con cui mi piace confrontami in gara. Ora resettiamo tutto perchè domani mi aspettano le finali di altri quattro attrezzi ma sarà comunque un buon allenamento in vista di Parigi. Questa medaglia la dedico a tutta l’Italia, alla Federazione Ginnastica d’Italia perchè crede in me, alla Ginnastica Fabriano e alle Fiamme Oro che mi supportano quotidianamente”. La medaglia di bronzo in terra magiara è stata vinta dalla campionessa del mondo in carica, la tedesca Darja Varfolomeev con 138.450 punti. Quarto posto per la bulgara Boryana Kaleyn, a quota 135.550. Milena Baldassarri ha concluso il suo concorso generale in 6^ posizione con 134 punti netti (CE 34.750 – PA 33.300 – CV 33.150 – NA 32.800) dietro all’israeliana Daniela Munits, migliorando di una posizione la classifica di Tel Aviv 2022 (nel 2023 non fece l’All around). “Sono molto contenta della mia gara e di aver eseguito quattro esercizi senza perdite – ha dichiarato l’Aviere dell’Aeronautica Militare che al mondiale di Valencia ha ottenuto il secondo pass olimpico individuale per la ritmica azzurra – Era il mio principale obiettivo insieme a quello di migliorare i punteggi rispetto alla qualifica. Un sesto posto che non mi aspettavo e che mi fa ben sperare per l’Olimpiade di Parigi. Sono molto contenta per l’argento di Sofia, l’ho vista serena prima al Kiss&Cry quindi sono felice per lei”. La sesta miglior ginnasta di Tokyo 2021 sarà impegnata domani nella finale con le clavette. Felice è anche la loro allenatrice Claudia Mancinelli, visibilmente commossa per il risultato ottenuto quest’oggi: “Sono molto soddisfatta della gara delle ragazze. La strada verso Parigi si accorcia e dobbiamo ancora sistemare qualcosa negli esercizi per arrivare pronte all’appuntamento più importante della stagione. Si vede un percorso in crescita e di questo sono molto felice”.

– Foto Ufficio Stampa Federginnastica –

(ITALPRESS).

