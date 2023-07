Radio Odessa – Puntata del 24 luglio 2023

MILANO (ITALPRESS) - Nella ventiduesima puntata di Radio Odessa, format Tv dell'agenzia di stampa Italpress, Claudio Brachino dagli studi di Milano e Ugo Poletti dalla sede di Odessa del sito The Odessa Journal affrontano i temi della settimana sulla guerra in Ucraina: i bombardamenti sulla Cattedrale ortodossa di Odessa, la prima missione politica italiana dall’inizio della guerra e un'ultima ora da Mosca commentata pochi minuti dopo essere stata messa in rete. mgg/gsl