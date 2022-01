Quirinale, per il voto nuove cabine e green pass

Quirinale, per il voto nuove cabine e green pass

Per il voto del prossimo Presidente della Repubblica l'accesso sarà consentito solo con green pass. Saranno previsti inoltre sanificazione e distanziamento sociale. Lo rende noto il senatore questore "anziano", Antonio De Poli, in merito ai lavori con i colleghi della Camera per l'organizzazione del voto. sat/com