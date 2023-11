Quattroporte, la berlina sportiva del tridente compie 60 anni

ROMA (ITALPRESS) - Era il 30 ottobre del 1963 quando al Salone di Torino la Maserati svela per la prima volta la Quattroporte che dà il via a un nuovo segmento fino ad ad allora inesplorato: quello delle berline di lusso ad alte prestazioni. Una rivoluzione per un modello destinato a segnare il percorso di sei generazioni di automobilisti e che oggi compie sessant'anni. tvi/gtr