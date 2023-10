PwC, Perrone “La vicinanza alle imprese è una carta vincente”

MILANO (ITALPRESS) - Le Pmi sono "il motore" dell'Italia, perché "valgono metà del Pil nazionale e hanno l'80% per cento dei lavoratori", ma "sicuramente hanno sofferto" le conseguenze "del Covid e della guerra, l'impatto dell'inflazione, il costo dell'energia", senza trascurare l'impatto di "due direttrici che ormai sono diventate fondamentali per loro, la transizione digitale ed ecologica. I nostri imprenditori hanno tante gatte da pelare. Muoversi in sistemi finanziari, legali e fiscali complessi è complicato, quindi per noi diventa fondamentale la vicinanza". Lo ha detto Raffaele Perrone, socio e partner di PwC Italia, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy. "Oggi, in un mercato che cambia, le sfide sono tante: cerchiamo di aiutare con delle risposte innovative e di qualità che servono a stare nella competizione. La prossimità alle imprese è la nostra missione, una carta vincente", spiega Perrone, raccontando l'impegno di PwC. sat/gsl