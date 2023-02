Puglia, siglato accordo tra produttori agricoli e grande distribuzione

“L’accordo che viene presentato oggi è un impegno che intende costruire una comunità fondata su responsabilità di natura etica, non giuridica, tra produttori e grande distribuzione". Così il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano in occasione della sottoscrizione del primo protocollo per la stabilità, la sostenibilità e la valorizzazione della filiera ortofrutticola pugliese tra i soggetti della filiera dell’ortofrutta regionale e la Regione Puglia. xa2/pc/gtr