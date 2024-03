Progetto “A mente libera”, Gualtieri “Dedicato ad ascolto dei giovani”

ROMA (ITALPRESS) - "Abbiamo messo in campo un progetto sperimentale dedicato all’ascolto dei più giovani e delle loro fragilità. Con #Amentelibera vogliamo essere vicini a tutte quelle ragazze e quei ragazzi che stanno attraversando un momento difficile. Ecco come http://amenteliberaroma.it". Così in un video postato su X il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. vbo/gsl (Fonte video: Profilo X Roberto Gualtieri)