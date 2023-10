Presidente Comunità Ebraica Roma “Apprezziamo solidarietà premier”

ROMA (ITALPRESS) - "Il premier ci ha portato la sua solidarietà che è stata estremamente apprezzata. Per quanto riguarda i temi della sicurezza della nostra comunità ebraica romana stiamo ricevendo un supporto molto forte e deciso sia da parte del ministro degli Interni che si tutti gli organi a nostra tutela". Così Victor Fadlun, presidente della Comunità Ebraica di Roma, a margine delle presentazione in Campidoglio delle iniziative per l'ottantesimo anniversario del rastrellamento del ghetto di Roma. "È stato innalzato il livello della sorveglianza e della sicurezza in tutte le zone che sono frequentate da noi ebrei romani. Di questo non possiamo che prendere atto e ringraziare chi ci sta tutelando'', ha aggiunto. (ITALPRESS) xc5/trl/gsl