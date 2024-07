ROMA (ITALPRESS) – Presentata al Coni, a Roma, la squadra olimpica e paralimpica italiana di tiro a segno. Al Salone d’Onore è andato in scena l’evento con atleti e grandi ospiti. Edoardo Bonazzi, Barbara Gambaro, Federico Nilo Maldini, Riccardo Mazzetti, Paolo Monna, Danilo Dennis Sollazzo e Massimo Spinella gli azzurri qualificati ai Giochi Olimpici. Livia Cecagallina, Davide Franceschetti, Gianluca Iacus, Roberto Lazzaro, Andrea Liverani e Pamela Novaglio, invece, quelli qualificati ai Giochi Paralimpici. “Siamo molto felici per il modo in cui la federazione ha lavorato negli ultimi tre anni – ha dichiarato Giovanni Malagò, presidente del Coni -. Dovete essere fieri di quello che avete fatto sino ad oggi e ve ne siamo molto riconoscenti. Il nostro obiettivo è migliorare il record delle 40 medaglie di Tokyo 2020 e ci serve assolutamente il vostro aiuto per farlo. Quando il barone Pierre de Coubertin (fondatore dei Giochi Olimpici moderni, ndr) decise che la prima edizione dovesse tenersi ad Atene nel 1896, erano presenti i 12 sport tradizionali e tra questi c’era anche il tiro a segno. Rappresentate la storia delli Giochi Olimpici”.

Poi il presidente del Cip Luca Pancalli: “Ormai, soprattutto grazie alla comunicazione, non ci sono più tante barriere che c’erano in passato tra mondo olimpico e paralimpico. Il nostro Paese sta cambiando e lo sta facendo soprattutto grazie allo sport”. “Sono orgoglioso per il duro lavoro che abbiamo svolto in questi ultimi due anni e mezzo” ha aggiunto Costantino Vespasiano, presidente dell’Unione Italiana Tiro a Segno. Le gare di tiro a segno saranno a Chateauroux e non a Parigi. Quindi, ha spiegato il presidente dell’International Shooting Sport Federation Luciano Rossi, “Abbiamo deciso di creare la ‘Casa della Federazione Internazionalè dove tutte le sere avremo occasione di celebrare come meritano gli atleti vincitori”.

– foto spf/Italpress –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]