TORINO (ITALPRESS) – Suzuki ha celebrato la conclusione della stagione sportiva 2024 del Motorsport presso il Museo Nazionale dell’Automobile di Torino, uno degli spazi più prestigiosi al mondo dedicati alla storia dell’automobile. Piloti, navigatori, sponsor e rappresentanti del marchio Suzuki si sono riuniti in questa iconica cornice per celebrare i successi dell’anno 2024 e premiare i vincitori dei due trofei monomarca: la Suzuki Rally Cup e il Suzuki Challenge.

Suzuki ha distribuito un montepremi complessivo di 165mila euro, assegnato ai piloti che hanno partecipato ai due trofei e ripartito in base alle classifiche finali, ribadendo così che la passione e il talento trionfano sempre. La stagione 2024 del Trofeo Suzuki Rally Cup si è conclusa con grande successo, reso ancora più significativo dall’intensa competizione che ha caratterizzato l’intera stagione, una delle più combattute nella storia del monomarca Suzuki, con ben cinque vincitori diversi e frequenti cambi di leadership. Alla fine della stagione, il successo è stato firmato da Sebastian Dallapiccola e Fabio Andrian, che hanno anche trionfato al Rallye Sanremo, ultima gara della stagione. La vittoria di Dallapiccola segna anche la conquista per Suzuki del sesto titolo nel Campionato Italiano R1, grazie alle Swift, protagoniste del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco. Giorgio Fichera, navigato da Enzo Colombaro, chiude al secondo posto e Alessandro Forneris, navigato da Mattia Rodighiero, ha ottenuto il terzo posto. Nel settore Racing Start, il giovane pilota Jean Claude Vallino, affiancato da Sandro Sanesi, ha trionfato nella categoria ‘Boosterjet’ 1.0.

La 17esima edizione della Suzuki Rally Cup è stata teatro di un vero e proprio scontro generazionale tra giovani piloti e senatori esperti, al termine del quale il talento, e l’esuberanza degli under25 hanno avuto la meglio sui piloti navigati che non sono stati a guardare. Guardando al futuro, Suzuki si prepara a un nuovo obiettivo: far omologare le Swift Sport secondo il regolamento FIA Rally5-Kit, per partecipare a gare internazionali con costi sempre contenuti, continuando a offrire opportunità concrete per il futuro del rally. La 25esima edizione del Suzuki Challenge si è conclusa con il trionfo di Alfio Bordonaro, navigato da Stefano Lovisa, che ha dominato tutte e cinque le tappe del trofeo monomarca, confermandosi campione per il terzo anno consecutivo. Bordonaro ha conquistato anche il secondo posto nel Campionato Italiano Cross Country e SSV. Il secondo posto è stato vinto da Gianluca Morra, navigato da Stefano Tironi e il terzo posto se lo è aggiudicato Lorenzo Codecà, navigato da Gilberto Menetti. Il Challenge 2024 ha offerto gare di alto livello e ad alta competitività, con tappe che hanno attraversato l’Italia e l’estero, toccando località come Pordenone, Toscana, Sardegna e l’Ungheria. I concorrenti si sono sfidati su percorsi avvincenti, partendo dall’Italian Baja di Primavera arrivando fino al Raid of the Champions, che ha segnato l’atto finale della stagione. Ogni gara ha rappresentato una sfida emozionante, consolidando il Challenge come un torneo di riferimento nel panorama del motorsport.

Il 2025 vedrà al via la 18a edizione della Rally Cup che, promossa e organizzata in collaborazione con Emmetre Racing, utilizza una formula semplice e collaudata, apprezzata sia dal pubblico che dai concorrenti, permettendo sia ai giovani rallisti emergenti sia ai gentleman driver di disputare gare di prestigio sostenendo costi ragionevoli e provando a conquistare un montepremi d’eccezione (vedi stagione 2024). Suzuki si appresta anche a presentare il 26esimo Suzuki Challenge, indiscusso punto di riferimento per i rallisti in fuoristrada: al via qualsiasi vettura Suzuki da off-road, quali che sia l’anno di costruzione e la tipologia di omologazione.

– foto ufficio stampa Suzuki –

(ITALPRESS).

