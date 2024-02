Ponte Stretto, Ciucci “Dopo il via, i lavori non si fermeranno”

Ponte Stretto, Ciucci “Dopo il via, i lavori non si fermeranno”

ROMA (ITALPRESS) - "Per me il punto di non ritorno l'abbiamo superato, ma di certo la decisione del Cipess a giugno sarà fondamentale e ci consentirà di avviare i primi cantieri". Lo ha affermato l'amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, alla Scuola di formazione politica della Lega, rispondendo alla domanda se ci sia il rischio che il Ponte sullo Stretto possa fermarsi una volta avviati i lavori. "Il Cipess approverà anche il piano finanziario, con la copertura complessiva dell'opera", ha aggiunto. f04/sat