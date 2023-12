Pmi, Billio (Ca’ Foscari) “La trasparenza è sempre più strategica”

MILANO (ITALPRESS) - "La trasparenza è importante per le aziende ed è il momento che le Pmi capiscano che è necessario dare le proprie informazioni, per evitare di essere valutati in modo non corretto o comunque poco utile per loro". A dirlo Monica Billio, professoressa Università Ca’ Foscari Venezia e coordinatrice del progetto TranspArEEnS, ospite di Focus Esg, format tv dell'agenzia Italpress condotto da Marco Marelli. fsc/gsl