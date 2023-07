Pichetto “Entro luglio confronto con Ue su piano RePowerEu”

ROMA (ITALPRESS) - "Abbiamo mandato un elenco di ipotesi, con le motivazioni, e su questo si apre il confronto e si arriverà a una conclusione sia per quanto riguarda l’importo totale sia per quanto riguarda le azioni", ha spiegato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, sulle misure del governo per il piano RePowerEu. xb1/ads/gsl