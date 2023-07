Piantedosi “Pronti a inviare più rinforzi a regioni colpite da roghi”

ROMA (ITALPRESS) - "Ringrazio tutto il personale dei Vigili del fuoco impegnato senza sosta in centinaia di interventi per fronteggiare la grave emergenza legata al maltempo nelle regioni del Nord e agli incendi nel Sud Italia". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, dopo la riunione che si è tenuta al centro nazionale operativo con i vertici del dipartimento e i direttori regionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. "Stiamo monitorando l'evolversi della situazione - ha aggiunto -. Abbiamo già inviato unità mobili di rinforzo e raddoppiati i turni del personale. Siamo pronti a disporre altre iniziative per rafforzare nelle regioni più colpite il dispositivo operativo attivato per fronteggiare questa grave situazione", ha concluso il titolare del Viminale, manifestando la sua vicinanza a tutte le comunità coinvolte. col3/gsl (Fonte video: Viminale)