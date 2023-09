Piantedosi “L’operazione a Caivano non sarà un episodio isolato”

CAIVANO (NAPOLI) (ITALPRESS) - "Non sarà un episodio isolato. Ce ne saranno altri anche in altre periferie d'Italia. Le periferie stanno crescendo non solo in senso fisico, e ce ne faremo carico, saremo presenti". Lo dice il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, in merito al blitz interforze al Parco Verde di Caivano. sat/gsl (Fonte video: Viminale)