PetNews Magazine – 14/11/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Cinofilia sportiva, la Fidasc a sostegno del "cane-atleta" - Cani e gatti, crescono le assicurazioni per gli amici a 4 zampe - Animali domestici in aumento nel mondo, Usa e Brasile in testa mgg/gtr