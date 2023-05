Pet Camper Tour riparte dall’Abruzzo contro l’abbandono degli animali

Il Pet Camper Tour giunge alla terza edizione e riparte dall'Abruzzo con la tappa di Sulmona. L'iniziativa, promossa dall'associazione Pet Carpet, in collaborazione con Polizia di Stato e Anas, torna "on the road" contro l'abbandono degli animali e per sensibilizzare sull'importanza della sicurezza stradale. mgg/mrv