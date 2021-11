Per 6 italiani su 10 il digitale aiuta l’ambiente

Gli italiani riconoscono un ruolo crescente e centrale delle nuove tecnologie per affrontare le sfide dei nostri tempi e garantire un futuro migliore. È quanto emerge da una ricerca condotta da Samsung in collaborazione con il Politecnico di Milano sulle macro-tendenze degli scenari digitali del futuro e le aspettative degli italiani presentata in occasione dei 30 anni di Samsung in Italia. sat/abr/gtr/mrv/