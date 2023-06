Palermo, per Lagalla un anno da sindaco. “Ora i cittadini ci aiutino”

A un anno dalla sua elezione, il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, fa un bilancio della sua amministrazione in una intervista all'Italpress. Un'occasione anche per un appello ai cittadini: "Chiedo ancora una volta aiuto ai palermitani. Sono assolutamente convinto che l'Amministrazione debba fare sempre di più ma è altrettanto vero che questa città non si salva se non con l'aiuto di tutti". fsc/abr/gtr